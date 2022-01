Telia: kiibiprobleem on hakanud tõsiselt mõjutama arvutite saadavust ja hinda

„Vastab tõele. Sarnane kiibiprobleem, aga ka ekraanide ja kõikvõimalike muude komponentide puudumine, on olnud suureks probleemiks arvutite saadavusele terve 2021 aasta ja on ka praegu," ütles Telia arvutite tootekategooria juht Andres Kokk vastuseks Forte küsimusele, kas kiibikriis on hakanud mõjutama ka arvutite ja näiteks korralike graafikakaartide saadavust.

„Graafikakaartide teemal on samuti tähelepanekud õiged. Ka nende saadavus on olnud väga piiratud ja nõudlus väga suur," tõdes Kokk.

Kõik need probleemid on toonud kaasa ka selle, et arvutite üldine hinnatase on 2021. aasta jooksul tublisti kallinenud ning ka kõige madalamate hinnapunktide juures - kui neid saada üldse on - ei saa enam sellise võimekusega arvutit, mida sai veel mõned aastad tagasi sama raha eest.

Just seetõttu otsustas Telia mõne nädala eest, et hakkab oma e-poes lisaks kasutatud mobiiltelefonidele müüma ka kontrollitud ja garantiiga kasutatud sülearvuteid - aga ka tahvelarvuteid ja nutikellasid.

„Ja need on osutunud populaarseteks!" ütles Kokk.

Enamasti on kasutatuna müügis 2-3 aasta vanused äriklassi mudelid, millel on hea töökindlus ja mis oma hinnatasemelt jäävad 300-400 euro lähedale. See on Koka sõnul hetkel just see hinnapunkt, milles on keeruline uuena võrreldavalt hea konfiguratsiooniga arvutit leida.

Üsna palju on arvutiturul, eriti just mängurite arvutite osas toimuvasse sekkunud ka krüptokaevurid. Lisaks tegutsevad vaheltkasuvõtjad - ühes e-poes tuli hiljuti 900-eurone mänguriarvuti müüki, keegi napsas kohe ära, pani järgmine päev 1050-ga sama asja müüki ja saigi suhteliselt kiirelt müüdud ka uue hinnaga.