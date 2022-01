Esimesed fotod ja video: Huawei toob üle aastate Eestisse uued tipptelefonid

P50 Pro suurimaks tugevuseks paistab esialgse info kohaselt olema kaamerakomplekt, mille osadeks on 40MP + 13MP + 64 MP kaamerad + välk ja sügavussensor. Kaameral on 3,5-kordne optiline ja 100-kordne digisuum. Makro-, ülilainurk, ja panoraamvõtted on teiste valikute seas.

Telefonil on jätkuvalt pisult vanamoodne kumerate servadega 6,6-tolline ekraan - paljud tootjad on neist loobunud, kuna ei need ei võimalda hästi mänge mängida ja võivad tekitada tahtmatuid ekraanipuudutusi. Seade on tehnilise poole pealt jätkuvalt ka tolmu- ja veekindel ning kaalub alla 200 grammi, seega pole sugugi raske.

Aku mahutavus on 4360 mAH ja Huawei hinnangul võib see vastu pidada ka kuni kaks ööpäeva. Kaasas on ka 66W ülikiirlaadija. Protsessoriks on seadmel Snapdragon 888, ent puudu on jätkuvalt Google Play teenused - õnneks on enamik hädavajalikke ja populaarsemaid äppe juba võimalik saada ka Huawei äpipoest App Gallery.

Teine üritusel esitletud seade ehk Huawei esimene kokkuvolditav nutitelefon P50 Pocket hinged voldivad 7,2 millimeetrise telefoni sümmetriiliselt kokku ning jätavad selle ka siis vaid õhukeseks, läbimõõduga 15,2 mm.

Põhiekraanile lisaks on seadme välisküljel väike ümmargune lisaekraan teavituste vaatamiseks ilma, et selleks telefoni peaks avama.

Esimene põgus katsetus näitas positiivse külje pealt, et seade on avatav ja kokku klapitav ühe käega (erinevalt Samsungi konkurendist Flip), samas ei püsi see paigal pooleldi avatuna, et lauale asetatuna näiteks videot vaadata:





Mõlemad seadmed on saadaval kahes värvivalikus - Huawei P50 Pro puhul kuldse ja mustana ning Huawei P50 Pocketi puhul valgena.

Huawei P50 Pro eeltellimine Eestis algab täna (hind 120 eurot) ja volditava mudeli P50 Pocket eeltellimine samuti üsna pea. Seadmeid müüb Eestis Elisa.