Elektroonikapoed, kelle abiga leiad vajaliku tehnika nii koju kui kontorisse

1it Arvutipood

1it.ee on tegutsenud praeguseks üle kuue aasta ja oleme selle aja jooksul täitnud rohkem kui 10 000 tellimust. Lugedes Google’i keskkonnas meie arvustusi, võib julgelt öelda, et oleme hästi hakkama saanud — viiepallisüsteemis on meie keskmine hinnang lausa 4,9.

Kõik meie kasutatud seadmed on garantiiga ja läbivad enne müüki põhjaliku kontrolli. Samuti on meie e-poest ostes võimalik iga toode 14 päeva jooksul tasuta tagastada.

E-poes on iga toote juures tarneaeg eraldi välja toodud. Kui kaup on kaupluses kohapeal olemas, siis väljub see meie juurest juba samal päeval ja 99% juhtudest on järgmiseks päevaks kohal.

Aastal 2021 olid enim müüdud tooteks kasutatud sülearvutid ja meil on hea meel näha, et inimesed hindavad korralikku kasutatud äriklassi sülearvutit kõrgelt. Aina enam huvitab inimesi ka kasutatud iPhone ja aastal 2022 plaanime kohapeal olevate telefonide arvu märgatavalt suurendada, et kõik leiaks endale sobiva toote ja selle tarne oleks sama kiire kui kasutatud sülearvutitel.

Korralik tehnika kulub kõigile ära ja see ei pea olema ulmeliselt kallis, sest kasutatud tehnikat saab väga mõistliku hinnaga nii meie e-poest 1it.ee kui ka kauplusest.







Arvutitark



Vajate uut süle-, laua- või tahvelarvutit? Kõige mõistlikum on seada sammud Arvutitarka.

Kliendi jaoks on Arvutitarga põhiliseks eeliseks teadlikud müüjad poodides ning lai kaubavalik tuntud brändidelt nagu Microsoft, HP, Lenovo, Apple, Asus, MSI, DELL, Razer, Corsair, Steelseries, Intel ja paljud teised.

Arvutitark on esindatud kõigis Eesti suuremates linnades. Püüdleme alati selle poole, et pidavalt areneda ja tuua uusim tehnika klientideni kõige kiiremini. Kaupluse töötajad on hästi koolitatud oma ala professionaalid, kes tunnevad arvutite hingeelu põhjalikult ja on tehnikavaldkonna tõelised fännid.