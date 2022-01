Oleme vaktsiinipassi kontrollimisega oma sektoris arvestanud ja teinud seda kohusetundlikult päevast päeva üle kuue kuu. Olukorras, kus viirus levib, on andnud vaktsiinipass siiski kindlustunde, et inimesed võivad ennast turvalisemalt tunda, kuna võimalikult haigestumisel ei ole tagajärjed nii rasked.

Mis meile aga muret teeb, on hoopis see, et väga arvestav osa meie ühiskonnas on mitmest eluvaldkonnast ära lõigatud – nimelt vaktsineerimata inimeste ligipääs mitmetele teenustele, millega on inimesed olnud tavapäraselt harjunud, on piiratud juba üle kvartali.

Samal ajal me näeme, et sellised piirangud ei ole vaktsineerimisele tuntavat hoogu juurde andnud.