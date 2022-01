Renault Arkana Intens – paar soovitust proovisõitjale ehk kui vaid saaks käiku vahetada

See Lõuna-Koreas toodetav CUV põhineb uuel CMF-B ja erineb ta eelmisest Arkana mudelist (see, mida Venemaa turu jaoks toodeti) 95% ulatuses. Autos on proovitud kokku panna sportlikkus, kompaktsus ja mingil määral ka maastikusõiduvõimekus. Pöörderaadius on autol 11,2 meetrit. 4,568 meetrit pika ja 1,576 meetrit kõrge auto kliirens on 20 cm, nii et lumisele platsile võib julgelt sisse sõita:

Masin kasutab 1,6-liitrist vabalthingavat bensiinimootorit koos kahe elektrimootoriga, mis kokku arendavad 145 hobujõudu. Elektrimootoreid toidab 12-voldine aku, mis on peidetud kõrvalistuja istme alla.

Sõidurežiime on masinal kolm: Eco, Sport ja nö tavaline ehk MySence. Valdavalt linnas väljas sõites saime auto keskmiseks kütusekuluks 6 liitrit sajale, linnas pigem 7 - oodanuks isegi väiksemat kulu, pasin pole ju ka päris maasturimõõtu. Elektrimootori laadib pidurdussüsteemist saadav energia päris tõhusalt ja selle tulemusel lülitus masin linnasõidul üsna tihti elektrimootorile.

Välimuse osas torkavad silma C-kujulised LED-esituled, gasellilikult hoogne küljejoon, sportlik-kupeelikult langev katusekaar ja suured õhuvõtuavad auto esiosas. Kõige enam aga põhjajoon, mis on mingil põhjusel eest tahapoole liikudes millegipärast selgelt tõusva joonega. Miks? Ei tea. Võib olla sellepärast, et tasakaalustada kupeelikult langevat katusejoont. Auto tagatuled on signatuurkujuga ning ulatuvad ühe tervikuna üle kogu tagaluugi.

Auto sisemuses on rohkelt kasutatud nahka ja alkartana tehisnahka ning mustrilisi plastpindasid - sellised hõbedased, et mitte öelda kalasoomuselised. Kõlareid on autos 8, nende seas ka sub-woofer.

Olenevalt varustusest on Arkanal 4,2-, 7- või 10,2-tolline digitaalne näidikutepaneel. Keskmine ekraan on 7- või 9,3-tolline ning see ei ole armatuuripinda kuidagi integreeritud vaid pigem alumist otsa pidi selle külge kruvitud, nii et ekraani ülemine osa ulatub lihtsalt pinnast välja.