Araabia Ühendemiraadid keelustasid droonid

Eelmise nädala rünnakute eest, mille käigus kasutati droone lõhkeainete heitmiseks, võtsid vastutuse Jeemeni huti mässulised. See ei ole neil esimene kord droone kasutada – ka eelmisel aastal rünnati sama lennujaama ning heideti droonidelt pomme. Eelmise nädala rünnak on aga esimene inimohvritega juhtum.

Laiatarbedroonide relvadena kasutamine ei ole uudis – droone kasutavad samal otstarbel ka näiteks Mehhiko narkokartellid. AÜE poolt kehtestatud keeld on seega täiesti loogiline käik, kuid saab näha, kas sellest ka kasu on – või on see järjekordne meede, mille tõttu kannatavad seaduskuulekad kasutajad ning kriminaalidel pole sooja ega külma.