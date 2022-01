Veel avalikustamata Samsung Galaxy S22 on kistud nii alasti, et kujutlusvõimele pole jäetud mingit ruumi

Viimati lekitas Saksa tehnikaväljaanne WinFuture kõigi kolme Galaxy S22 seeria telefoni täielikud tehniliste andmete lehed.

Neilt ilmneb, et Galaxy S22 põhiversioon tuleb müügile 6,1-tollise dünaamilise AMOLED 2X ekraaniga, millel on FHD+ eraldusvõime, 120 Hz värskendussagedus ja maksimaalne heledus 1500 nitti. Telefoni Euroopa variandi toiteallikaks on Samsungis endas välja töötatud Exynos 2200 kiibistik, millel on AMD RDNA 2 graafika.

Telefoni tagaküljel kolmekordne kaamerakomplekt 50 MP põhisensoriga. 1/1,56" sensorile lisanduvad 12MP ülilainurk objektiiv ja 10MP teleobjektiiv koos 3x optilise suumiga. Selfikaamera on telefonil vaid 10MP (1,22 µm pikslitega).

Eelkäijaga võrreldes on vähenenud ka aku: kui Galaxy S21-l on 4000 mAh aku, siis Galaxy S22-l peaks tulema 3700 mAh mahutavusega aku. Tolmu- ja veekindlust tähistab IP68 reiting, lisaks Wi-Fi 6 tugi ja USB-C 3.2 Gen 1 port.

Galaxy S22+ on suurema 6,6-tollise ekraaniga, mille maksimaalne heledus on 1750 nitti. Sellel on ka suurem 4500 mAh aku ja UWB tugi. Ülejäänud selle põhiandmed, sealhulgas tagaküljel oleva kaamera seadistus, on identsed Galaxy S22-ga.

Galaxy S22 Ultral on väidetavalt 6,8-tolline QHD+ eraldusvõimega ekraan ja sama muljetavaldav tippheledus nagu Galaxy S22+. Kui Galaxy S22 ja S22+ on saadaval 8 GB muutmälu ja kuni 256 GB salvestusruumiga, siis Galaxy S22 Ultra on kuni 12 GB muutmälu ja 512 GB sisseehitatud salvestusruumiga.

Galaxy S22 Ultra tagaküljel on nelja kaameraga süsteem, millel on 108MP põhisensor, 12MP ülilainurk objektiiv, 10MP teleobjektiiv 10x optilise suumiga ja 10MP teleobjektiiv 3x optilise suumiga. Selfide tegemiseks on selle esiküljel ka 40 MP kaamera. Aku mahutavus peaks olema koguni 5000 mAh. Ootuspäraselt on see ka ainus Galaxy S22 seeria telefon, millel on S Pen-i tugi.

Tarkvara osas on kõik kolm Galaxy S22 seeria telefoni Android 12 opsüsteemi põhise One UI 4.1 kasutajaliidesega.