Vana viirus tõstab pead: gripi tõttu on Eestis haiglasse sattunud juba 71 inimest

Terviseameti andmeil hospitaliseeriti viimase nädala jooksul 21 gripidiagnoosiga inimest, kokku on hospitaliseeritud 71 inimest.

Olukord gripilainel sai märksa selgemaks, kui paari nädala eest võeti kasutusele kolmiktestid, mille käigus tuvastatakse üheaegselt nakatumist COVID-19, gripi ja RS-viirusega. Selle tulemusel tuvastati ainuüksi esimesel nädalal 1328 gripijuhtu, mis kinnitab, et gripiviiruse levik on laialdane.

Ka gripivaktsiinid on laialdaselt saadaval. Aga erinevalt koroonavaktsiinidest on need inimesele tasulised.