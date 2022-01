Rootslaste uuring: COVID võib viia eluaegse haistmismeele kaotuseni

Algul oletasid teadlased, et lõhn kaob haistmissibulate kahjustuse tõttu, kuid viimasel ajal on ilmunud tööd, mis on selle teooria ümber lükanud. Belgia ja Saksa bioloogid on leidnud viirust neuroneid ümbritsevatest tugirakkudest. Töö autorid usuvad, et viirus ei nakata neuroneid, vaid ainult ajutiselt blokeerib tugirakke. Kui kiiresti taastumine toimub, pole veel teada.