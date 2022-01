Ettevaatlik optimism koroonarindel: mõned teadlased usuvad, et omikroni-lainele järgneb vaikuseperiood

Vaevalt kaks kuud pärast algust on omikroni-laine paljudes riikides juba taandumas. Ehkki see variant on nakatanud tohutul hulgal inimesi, põhjustanud majanduskatkestusi ja kurnanud tervishoiutöötajaid, kaasneb sellega ka tavatu optimism pandeemia trajektoori suhtes – mitmel pool loodavad teadlased, et viimaks on kõige hullem läbi, vahendab ajakiri Science.

„Me eeldame, et enne COVID-19 – aga mitte tingimata pandeemia – naasmist aasta lõpus saabub vaikne periood," rääkis WHO Euroopa regiooni juhataja Hans Kluge hiljutises usutluses.

Tema ettevaatlikku optimismi jagavad isegi mõned teadlased, kes alates pandeemia algusest on nõudnud rangemaid meetmeid. „Oleme jõudnud murdepunkti," leidis Edinburgh' ülikooli globaalse tervishoiu ekspert Devi Sridhar. Lisaks omikroni-laine tipnemisele mitmes riigis on ka selle lõiv olnud kardetust väiksem ja see on tugevdanud elanikkonna immuunsust, andes lootust, et järgmised lained kujunevad veelgi vähem hävitavateks.

Eksperdid kutsuvad siiski üles ettevaatusele. Omikron näitas, et ka suhteliselt leebe laine koormab rängalt tervishoiusüsteeme ja terveid ühiskondi. Samuti pole selge, kui kaua kestab immuunsus selle suhtes, kuidas viirus edasi areneb, või kui sageli põhjustavad läbimurdenakkused pikaajalisi tervisemuresid. „Olen veendunud, et edusammudest hoolimata on meil pandeemia lõpuni veel pikk tee minna," rõhutas USA-s Georgias tegutseva Emory ülikooli viroloog Boghuma Titanji. „See, kui jõukamad riigid pandeemia selja taha jätavad, võib kardetavasti vähendada vaktsiinide ja ravimite kättesaadavuse küsimuse globaalset prioriteetsust."

Lootus, et laine kujuneb oluliselt leebemaks, hävis USA-s (osalt seetõttu, et seal on vaktsineeritute osakaal väike). USA-s sureb iga päev üle 2000 nakatunu, s.t sama palju kui delta-laine harjal. Ehkki nakatunute arv väheneb New Yorgis, Floridas ja Californias, kogub laine mujal alles jõudu.