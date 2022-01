INTERVJUU | Leo Kunnas: minge ja küsige Heremilt, miks Eestil siiani keskmaa õhutõrjet pole!

Keskmaa õhutõrje arendamisest on Eestis räägitud varsti juba 15 aastat, see oli peale Gruusia sõda isegi arengukavades sees, aga midagi ära pole tehtud. Mis on olnud takistuseks?

Ajakirjanikel oleks õige esitada see küsimus praegusele kaitseväe juhatajale. Ütleme nii, et ta on selles suhtes näidanud tahte puudumist. Alati pole raha selleks olnud ja siis kui raha tekkis, ei suudetud seda rakendada.

Herem on sõjaväelasena tundnud huvi rohkem sissisõja-taktikate vastu, äkki tal pole raskerelvadesse lihtsalt usku ja see ei sobi tema kui sõjamehe kontseptsioonidega sellest kuidas Eestit kaitsta?

Meil on vaja nii konventsionaalset kui ka mittekonventsionaalset lahingupidamise võimekust. Mõlemad on ühtemoodi tähtsad ja ühte ei saa teisele eelistada. Kui erakonnad ja riigikogu on seisukoha võtnud ja otsuse teinud, siis ei saa ametnikud enam vastupidise arvamusega välja tulla.

Suur-Tallinna tähtsust pole võimalik üle hinnata: siin on kogu juhtimine, administratsioon, majandus, suur osa elanikkonnast jne. Me ei saa lubada, et see kõik jääks sõjalise konflikti korral vaenlase meelevalda. See on oluline poliitiline valik ja see tuleb ära teha.