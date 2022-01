Tõusev liitiumihind võib üles ajada ka elektriautode hinnad

Kui 2010. aastal maksis akupaki kWh umbes 1000 €, siis eelmise aasta lõpus oli see rekordiliselt madal 104 € ning selle taga oli peamiselt tootmismahtude kasv ja optimeerimine. Kui aga tootmine on kiire ja optimaalne ning toormaterjalist “näritakse” kiirelt läbi, on vaid aja küsimus, mil olukord pöördub.

Nüüd on akupakkide tootmiseks sobilik liitium viis korda kallim kui see oli aasta tagasi. Kahekordistunud on koobalti hind, nikkel aga on tõusnud 15%. See pole mingi ime, arvestades, et kõik olulisemad autotootjad on suure hurraaga avalikustanud oma elektrifitseerimisstrateegiad ja hiiglaslike akutehaste rajamise plaanid.

Kui just autotootjad ei kavatse kaotusi alla neelata, kuni tarneahela mured leevenevad, viib see kindlasti ka elektriautode hinnatõusuni. Kui suureni? Kontekstiks – Audi E-Troni akupaki jaoks kuluva toorme hind on tõusnud 1600 € pealt 3400 € peale.

Hea uudis on, et tegu peaks olema ajutise mulliga. Halb uudis – analüütikud ennustavad pärast mulli lõhkemist uut, 50% hinnatõusu. Aga lõpetuseks uuesti head uudist – Panasonicu ja Tesla koostöö on olnud vägagi viljakas ning elektroonikahiiu 26,6 miljoni eurone osalus pöörati 3,2 miljardi euroseks kasumiks, mis on võimaldanud kiirendada uute akude arendust.

Juba järgmisel aastal peaks tootmisse jõudma uue põlvkonna mahukam 4680 akuelement, mis peaks sõiduulatust 15% võrra kasvatama. Kuigi uued akud on umbes kaks korda suuremad, on need ka umbes viis korda energiatihedamad ning mis kõige olulisem – väidetavalt ka odavamad toota. Kas Tesla saab seega vastuvoolu ujuda ja oma autode hinda mitte kergitada, näitab aeg.