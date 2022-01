Pfizer: alustasime omikroni vastu suunatud vaktsiiniga inimkatseid

"Kuigi praegused uuringud ja reaalelulised andmed näitavad, et tõhustusdoosid pakuvad jätkuvalt kõrgetasemelist kaitset omikronist tingitud raske haigestumise ja haiglaravi eest, tunnistame vajadust olla valmis juhuks, kui see kaitse aja jooksul väheneb ning tuleb lahendada omikroni ja võimalike uute variantide juhtumeid tulevikus," ütles Pfizeri vanemasepresident ning vaktsiiniuuringute ja -arenduse juht Kathrin Jansen pressiteates.

Pfizeri tegevjuht Albert Bourla on varem öelnud, et kui koroonaviiruse omikronvariandi jaoks on tarvis uut vaktsiini, saab ettevõte selle valmis märtsis. Pfizeri pressiesindaja kinnitas aga, et ettevõte on juba alustanud uue vaktsiini tootmist.