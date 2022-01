Teadusnõukoja liige Varjak: on tekkinud risk, et me ei suuda enam kõiki nakatunuid ära testida

„50 protsenti praegu nohu ja köha tõttu vaevlevatest inimest on tegelikult ka koroona käes – see näitaja on praegu väga kõrge. Tundub, et algul välja pakutud 6000 nakatunut päevas saab juba sel nädalal täis. Must stsenaarium on 10 000, aga siis võib juhtuda see, et testimisvõimekus jääb alla selle – selline risk on praegu olemas," ütles Margus Varjak täna intervjuus Vikerhommikule ja märkis, et laine tipp ei ole veel kätte jõudnud.