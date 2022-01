PROOVISÕIT | Värske Kia Sportage – uuendused õiges suunas

Turg on linnamaasturitega täiesti üle ujutatud ning eristumine on keeruline. Maitsed on muidugi erinevad, kuid mulle tundub, et Kia on leidnud täitsa ägeda lähenemise, mis on samasse auku EV6 disainikeelega – paar konkreetset ja jõulist läbivat kerejoont, uued nurgelised esituled koos kärjemustriga iluvõrega (mida Kia kutsub hellitavalt “tiigrininaks”), loomulikult vaat et tööstuse standardiks saanud piklik tagatuli terve kere laiuses ning peidetud tagumine klaasipuhastaja. Valikus on ka kokku 19 kerevärvi.