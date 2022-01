DIGISAADE | Kallid kõrvaklapid ei aita sul vingemat videokoosolekut pidada

Tuleb välja, et neil on paar väga head omadust, paar keskpärast ja üks suur miinus. Kui mõtled, et suur osa tööelust möödub nüüd videokoosolekuid pidades ja seepärast võiks investeerida headesse kõrvaklappidesse, siis mõtle uuesti. Kuuled saatest ühte suurt ja olulist põhjust, miks kallid kõrvaklapid ei aitagi sul vingemat videokoosolekut pidada.