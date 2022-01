Valebanaan: kas Etioopias viljeldav enseete võib olla kliimamuutuse-kindel „imetaim“?

Mujal maailmas on too taim praktiliselt tundmatu, Etioopias aga valmistatakse sellest putru ja leiba.

Põllumajanduslikke vaatlusuuringuid ja mudeldamistehnikaid appi võttes prognoosisid teadlased enseete potentsiaalse viljelusala suurust eelseisva 40 aasta vältel ja näitasid, et too taim võiks tulevikus toita rohkem kui sadat miljonit inimest ning edendada toiduohutust mitmes Aafrika riigis, sh Keenias, Ugandas ja Rwandas.

„Enseetel on tavatuid omadusi, tänu millele on see põllukultuurina täiesti ainulaadne," rõhutas dr Borrell. „Seda võib istutada, millal tahes ja lõigata, millal tahes, ning see on mitmeaastane taim. Sellepärast nimetataksegi seda näljatõrjepuuks (ingl tree against hunger)."