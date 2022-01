NASA: vulkaanipurse Tongal oli Hiroshimale visatud tuumapommist mitusada korda hävitusjõulisem

„Meie hinnangul on purskes vallandunud energia võrreldav viie kuni 30 megatonni (5-30 miljoni tonni) trinitrotolueeniga (TNT)," kommenteeris NASA teadlane Jim Garvin pressiteates.

Purske tõttu on Tongal hukkunud vähemalt kolm inimest; selle tekitatud hiidlained põhjustasid veel kahe rannakülastaja uppumissurma Peruu rannikul.

Nuku'alofas tegutseva ajakirjaniku Mary Lyn Fonua osutusel pole kohalikud seni veel suutnud mõista, kui mastaapseid purustusi loodusõnnetus põhjustas. „See on nii erinev kõigest, mida keegi siin kunagi kogenud on," rääkis ta uudisteagentuurile AFP. „Purskega kaasnenud lööklaine ajas meil ajud peas segamini. Me hakkame alles praegu normaalsesse ellu naasma."