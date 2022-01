Omikronil on uus alamvariant ja see tekitab mitmel pool maailmas küsimusi

Omikroni esialgsest variandist on viimastel kuudel saanud domineeriv viirusetüvi, seda ka Eestis. Briti tervishoiuasutused on aga Medical Xpressi andmeil tuvastanud sadu juhtumeid selle variandi uusimast ja suhteliselt kiiresti levivast versioonist, mille nimi on BA.2.

Ühendkuningriigi terviseohutuse agentuur (UKHSA) tuvastas jaanuari esimese kümne päeva jooksul üle 400 selle versiooniga nakatumise juhtumi. Lisaks on sama alamavarianti avastatud veel ligi 40 riigis. Näiteks Indias, Taanis ja Rootsis on just see alamvariant moodustanud viimastel nädalatel aga enamiku nakatumise juhtumitest.

UKHSA teatas reedel, et on määranud BA.2 alamliini uurimisaluse variandina (variant Under investigation), kuna sellega nakatumise juhtumid on tõusuteel isegi vaatamata sellele, et Suurbritannias jääb praegu domineerivaks BA.1 variant.

Amet rõhutas, et "viirusgenoomi muutuste olulisuse osas on endiselt ebakindlust", mis nõudis järelevalvet, kuna paralleelselt näitasid viimastel päevadel juhtumid BA.2 esinemissageduse järsku tõusu, eriti Indias ja Taanis.

Prantsuse epidemioloog Antoine Flahault AFP-le, et üllatav on kiirus, millega see algselt Aasias suurel määral ringelnud alamvariant on Taanis võimust võtnud.

BA.2 ei ole veel muret tekitavaks variandiks määratud, kuid Flahault ütles, et riigid peavad olema valvsad viimaste arengute suhtes.

On levimas siiski esialgne arvamus, et BA.1 ja BA.2 on vaktsiinide efektiivsuse vähendamise osas minimaalselt erinevad.