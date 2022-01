Briti kardioloogid selgitasid välja, kuidas teleri vaatamine on seotud surmavate trombide tekkega

Uuringu autor, Bristoli ülikooli arstiteadlane Setor Kunutsor märkis, et telerivaatamise ajal tuleks teha pause, näiteks iga poole tunni tagant tõusta ja teha venitusi või velotrenažööriga sõita. Samuti soovitas ta telerivaatamise ajal mitte süüa ebatervislikke snäkke.

„Kolme uuringu keskmine jälgimisperiood oli 5,1 kuni 19,8 aastat. Selle aja jooksul arenes VTE välja 964 osalejal. Teadlased analüüsisid suhtelist riski VTE tekkeks pikaajaliste ja mitte kunagi/haruldaste televaatajate seas. Nad leidsid, et „pika rühma” vaatajatel oli VTE tekke tõenäosus 1,35 korda suurem kui neil, kes ei vaadanud telerit või teevad seda harva,“ kirjutavad teadlased.

Pealegi ei sõltu see seos osalejate vanusest, soost, kehamassiindeksist ja kehalisest aktiivsusest. Kunutsori sõnul tuleks kehalist aktiivsust segada mitte ainult telerivaatamisega, vaid ka tööga, kui see on seotud pikema arvuti taga istumisega. Nii säilitate vereringe, märkis ta.