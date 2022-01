Šveitslaste uurimus: magneesium aitab organismil võidelda vähiga

Magneesiumipuudus on teadaolevalt seotud paljude haiguste, sealhulgas infektsioonide ja vähi suurenenud riskiga. Näiteks on varasemad uuringud näidanud, et hiirtel, keda toideti madala magneesiumisisaldusega toiduga, levivad pahaloomulised rakud kiiremini kogu kehas, samuti vähenes kaitse gripiviiruse vastu. Kuidas magneesium immuunsüsteemi talitlust täpselt mõjutab, pole aga veel selge.

Nagu on kindlaks teinud Baseli ülikooli teadlased, kelle artikkel avaldati ajakirjas Cell, on piisav magneesiumi kontsentratsioon organismis hädavajalik immuunsüsteemi T-rakkude normaalseks toimimiseks, mis on eriti oluline patsientidel, kellel on vähk. Selgus, et T-rakud suudavad ebanormaalseid või nakatunud rakke tõhusalt rünnata vaid siis, kui keskkond on magneesiumirikas. Magneesiumipuuduse korral väheneb immuunrakkude efektiivsus järsult. Seda seetõttu, et see mikroelement mängib nende aktiivsuse käivitamisel võtmerolli, kinnitudes konkreetse pinnavalgu külge, leidsid teadlased.