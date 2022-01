„Eestis levib väga laialdaselt koroonaviiruse omikroni tüvi ning ka õppeasutustes on nakatumine kiirelt kasvanud. Soovitame koolides kiirtestimist jätkata ning kanda maske. Järgmisel nädalal soovitame testida kooliperet üks kord nädalas ning kui koolis on viiruse levik laialdane, siis kaks korda nädalas," alustab ministeerium oma kirja ja märgib, et viimase kahe kuu jooksul koroona läbipõdenuid ei ole vajadust testida.