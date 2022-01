Ühe ajastu lõpp: Venemaa saadab sel aastal kosmosesse viimase Proton raketi

Protoni peaaegu 60-aastane ajastu hakkab otsa saama – selle esimene start toimus juba 1965. aastal. Kokku on Proton raketid viimaste aastate jooksul kosmosesse startinud umbes 430 korda ja ebaõnnestunud startide arv on alla 10%.

Protonit on peetud Nõukogude ja hiljem Venemaa kosmonautika kõige usaldusväärsemaks tööhobuseks. See on suure kandevõimega rakett (peaaegu 24 tonni), mis tõttu Proton raketid osalesid kosmosejaamade Saljut-6 ja 7, Mir ja ISS loomisel, aga toimetasid orbiidile ka näiteks rohkelt välismaiseid satelliite.