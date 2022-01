PROOVISÕIT | Renault Arkana – järjekordne mõttemallide murdja

Kupeemaasturi eripäraks on tohutu tagaluuk, mis avaneb raskelt ning alati ainult musklirammu kasvatades. Selle all aga laiub 513-liitrine pagasiruum, mis on vaid 9 liitrit väiksem kui universaalkerega Renault Megane’il. Talvel on seda luuki tüütu, kuid hädavajalik lumest puhastada, kui on soov tagaaknast natukenegi välja näha.