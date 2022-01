Londonis võetakse maskid maha. Inglismaa tühistab enamiku COVID-19 vastastest meetmetest

Johns Hopkinsi ülikooli ja projekti Our World in Data andmetel on Ühendkuningriik 20. jaanuari seisuga elanikkonna vaktsineerimise poolest maailmas 33. kohal. See näitaja on 76%. Eesti puhul on vaktsineerimise määr hinnanguliselt 62% (20. jaanuari seisuga), sellega jääme alla isegi maadele nagu Mongoolia ja Salvador.