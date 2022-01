Keskkonnaministeeriumi ametnik kauaoodatud uue looduskaitseala moodustamisest: täiesti ausalt ütlen, et ei oska vastata

„Põhiline murekoht, mis üles kerkinud, on konflikt kaevandamisega. See on ju tegelikult ka põhiline väljakutse keskkonnaministeeriumile. Otsustamine läheb nüüd juba poliitilisele tasandile. Keskkonnaministri ja keskkonnaministeeriumi ees seisab keeruline väljakutse poliitilise tasandi kokkuleppe saavutamiseks," rääkis keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Taimo Aasma tänases keskkonnakomisjoni istungil.

„Täiesti ausalt ütlen, et ei oska vastata. Eks see ole see nii öelda reglementide keerukus. Me eeldame praegu seda – meile ei ole ju tegelikult seda teadmist paratamatult –, aga selleks, et valitsusse jõuda, on ministeeriumite vahel mingitki ühist arvamust. Kui me jõuame majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sellise tulise vastasseisuni, kus lahendust ei paista, on väga keeruline jõuda ka valitsuse istungile otsustamiseks. Eks siin ootab ilmselt ees mitmeid poliitilise tasandi arutelusid ja kohtumisi."