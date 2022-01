1,8 miljonit – patsiendiportaal digilugu.ee läheb kapitaalsele uuendamisele

Muudatuste tegemisel on aluseks võetud sotsiaalministeeriumi ja riigikantselei innovatsioonitiimi ühisprojektina valminud eelanalüüs ning selle põhjal asus vastava hanke võitnud AS Nortal möödunud aasta novembris looma portaali ärivajaduste ja tehniliste nõuete detailanalüüsi. See töö läheb maksma 149 385,6 eurot.