Tanel Tenson lähinädalate arengutest: praegu näeme vaid viiruse taseme tõusu üle Eesti

Lõuna-Aafrikast pärinev omikrontüvi tuli viroloogidele üllatusena. Tüvi osutus nii agressiivseks, et on mitmel pool välja tõrjunud oma Indiast pärineva eelkäija, deltatüve. Viimase üle maailma levimiseks kulus kuid, ent omikron on levinud vaid nädalatega. Professor Tenson sõnab, et omikroni levik Eestis on olnud kardetust aeglasem, kuid sellegipoolest on selle muutumine domineerivaks tüveks vaid aja küsimus.

Omikrontüvi on tulnud alates detsembri keskpaigast väga jõuliselt Eestisse. Kas Teie seireuuringust tulevad välja mingid dünaamika või mustrite muutused seoses sellega?

Praegu teistsugust dünaamikat ei ilmne. Viiruse tase Eestis on nii kõrge, et selle kohta võib öelda, et varem ta nii kõrge olnud pole. Praegu on meil vähem seirepunkte kui varem, sest oluline osa on üle antud Terviseametile, aga viimastel nädalatel oleme omikroni tuvastust siiski teinud. Hakkasime seda tegema juba 2021. aasta lõpus, täpsemalt 49. nädalal. Meie andmetel pole omikron siiski domineerivaks muutunud, kuid eelmisel nädalal hakkas see alles laiemalt levima ning Eestis on asulaid, kus omikron moodustab üle poole viiruse kontsentratsioonist.