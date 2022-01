LÕPUKS OMETI | Nigeeria küberpetturid püüti lõksu: Interpol teatab 11 kahtlusaluse vahistamisest

Tegevjuhi petuskeem on selline, kus raamatupidaja või mõni teine arvete tasumise eest vastutav inimene saab e-kirja, mille saatjaks on näiliselt sama ettevõtte tegevjuht. Kirjas palutakse kiirelt tasuda lisatud arve, milles märgitud arvelduskonto on petturite kontrolli all.