Maailma ühe suurema autokontserni boss: elektriautosid tahtsid poliitikud, mitte meie

Portaal The Truth About Cars kirjutab, et kontserni juhi hinnangul sunnivad elektrisõidukite laialdast kasutuselevõttu peale eelkõige poliitikud, kes eiravad keskkonnariske ja elektriautodega seotud logistikaprobleeme.

"Selge see, et elektrifitseerimine on tehnoloogia, mille on valinud poliitikud, mitte autotööstus," ütles ta sel nädalal ajakirjandusele.

Euroopas keelatakse uute sisepõlemismootoritega autode müük nähtavasti aastal 2035. Palju on diskuteeritud selle üle, kui „roheline" selline rohepööre tegelikult on - viidatud on probleemidele lapstööjõukasutamisest elektriautode akude toorainet tootvates riikides, akutootjate võitlusest nende toorainete saamise nimel ning keskkonnakahjudest akude toomisel ja kasutamisajärgsel ümbertöötlemisel.

"Euroopas peab elektriauto läbima täna 70 000 kilomeetrit, et kompenseerida ainuüksi aku tootmise süsiniku jalajälge ja hakata järele jõudma kergele hübriidsõidukile, mis maksab poole vähem kui elektriauto," ütles Tavares ajakirjanikele.

Tavares rõhutas ka, et kui elektrisõidukite hind jääb sisepõlemismootoriga analoogidest tunduvalt kõrgemaks, ei saavuta need kunagi massilist atraktiivsust.

"Ma pean üldiselt oma lubadustest kinni, kuid me peame ka konkurentsivõimeliseks jääma," ütles ta, tuues välja eelkõige Itaalia tootmiskulud, mis on kõrgete energiahindade tõttu "oluliselt kõrgemad, mõnikord kaks korda kõrgemad kui teistes Euroopa riikides asuvates tehastes".

Viidates Roomale, kus valitsus töötab tööstuskulude vähendamise nimel, ütles ta: "Meetmete rakendamiseks kulub veidi aega. Arutame seda uuesti 2022. aasta lõpus.

Stellantise kontsern opereerib ja turustab neljateist automarki, mille hulka kuuluvad viis varasema PSA grupi (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot ja Vauxhall) ning üheksa FCA (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati ja RAM) automarki.