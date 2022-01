KUULA SAADET | Vastloodud TalTechi õppekava võimaldab paremasse tulevikku panustada

Külas on TalTechi õppekava “Rohelised Energiatehnoloogiad” programmijuht ning inseneriteaduskonna tenuuriprofessor Maarja Grossberg, kelle igapäevaseks tegevusvaldkonnaks on päikeseenergeetika materjalid ja tehnoloogiad. Grossberg ütleb alustuseks, et tulevikule mõeldes peame me kindlasti oma elektrienergia tootmise osas midagi ette võtma. “Fossiilsed kütused saavad nii või naa otsa, samuti saastame nendest elektrienergia tootmisega päris kõvasti ümbritsevat keskkonda,” ütleb Grossberg. Õnneks ei ole tema sõnul meil alternatiivsed energiaallikad võõrad – päikesepaneelid, mida on laiemalt kasutatud juba alates 1970ndatest, ning samuti ka tuulegeneraatorid ja vesinikuenergeetika. Päikesepaneelide hinnad on õnneks ajas väga palju langenud.