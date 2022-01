Elisa paneb Huawei saatjaid mastide otsa edasi - ja riik ei näe selles probleemi

Elisa teatas nimelt detsembri keskel, et alustab on sõlminud Nokiaga pikaajalise koostöö kokkulepe - seda senise Huawei asemel. „Uue võrgutarnija valik oli kahtlemata keeruline protsess, kus hindasime tehnoloogilist lahendust tervikuna ja seadmete võimekusi erinevates kriteeriumites ja tuleviku vaates. Seda arvesse võttes on meil hea meel täna teada anda, et Elisa ehitab tulevikus oma 4G ja 5G võrgud Nokia seadmetele," sõnas toona Elisa Eesti uus tegevjuht Andrus Hiiepuu.