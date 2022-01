COVID-19 kahjustab aju tugevamalt kui Alzheimeri tõbi

Teadlased pöörasid tähelepanu COVID-patsientidele, kellel on vähenenud kognitiivsed funktsioonid või tekkinud infektsiooni tõttu dementsus. Enne koroonaviirusega nakatumist ei kannatanud nad ajuhäirete all. Võrreldes nende tulemusi Alzheimeri tõve all kannatavate patsientide omadega, avastasid uurijad, et COVID-19 kahjustab aju rohkem kui Alzheimer.