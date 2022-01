FOTOD | Eestis esitleti uut Range Roverit

Nelikvedu on uuel mudelil standard, kuid esisilla saab sellel välja lülitada. Mootorivalikus peaks P400 versioonil olema alguses põhivariandina 3,0-liitrine ja 395-hobujõuline "inline-six", mida toetab 48-voldine täiendav elektrimootor. P530 versioonil on aga 4,4-liitrine ja 523-hobujõuline kahe turboülelaaduriga V8, mis pärineb Land Roveri Saksa sõbralt BMWlt ja mis pakub kiirendust sajani kogest 4,4 sekundiga.

Aastal 2024 lisandub neile ka täiselektriline versioon, kusagil vahepeal aga pistikhübriid. Välisdisainis on säilinud langev katusejoon, horisontaalsete joontega keskosa, aeglaselt tõusev lävejoon, jõuline ja lühike esiosa, püstine esiklaas ja selgelt eristuv laevalik tagaosa, mis pealtvaates kitsamaks muutub. Selle mudeli puhul paistab külgvaates olevat „puhast" müravaba pinda kuidagi eriti palju. Sama kehtib tagaosa kohta, kus tuled on kuni süttimiseni sisuliselt disaini ära peidetud.

Lisamugavuste seas on olemas näiteks aktiivne mürasummutus, mis võimaldab tekitada autos olijatele isiklikud vaiksed tsoonid kõlaritega peatugede abil. Õhku hoiab puhtana Cabin Air Purification Pro 3 süsteem, mis kasutab allergeenide ja patogeenide eemaldamiseks dual-nanoe XTM tehnoloogiat - see peaks hoidma sõitjate ruumi vabana lõhnadest ja viirustest, samas kui CO₂ vähendamise ja PM2.5 õhufiltreerimise süsteemid parandavad õhu kvaliteeti.

Autol on kaasapööravad tagarattad, salongis on 35 kõlariga Meridiani helisüsteem, multimeediaekraane saab tellida ka tagaistujatele.