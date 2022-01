Rootsis avastati uus omikroni mutatsioon, teadlased veel ei tea kas see on "originaalist" ohtlikum

Kolmel inimesel fikseeritud COVIDi uus variant sai nimeks BA.2. Siiani on selle mutatsiooni kohta väga vähe teada. Nagu selgitas labori esindaja Mats Martinell, peaks selleks, et mõista, kas BA.2 suudab originaaltüvega konkureerida, asjatundjatel materjali palju rohkem olema.

Samas märkis ta, et Uppsalas võib uue variandiga nakatumise juhtumeid olla palju rohkem. Seoses sellega, et BA.2 nõuab sügavamat sekveneerimist, ei saa tema sõnul välistada võimalust, et seda mõnel nakatunud inimesel ei tuvastatud.