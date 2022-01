GARAAŽIST VÄLJA | „Oh sa poiss, milline KIA!“ – ehk esimene sõit tuliuue KIA Sportage’iga

Tuleb nõustuda nendega, kes räägivad, et esmamulje on määrav. KIA on esmamulje loomisega nii väli- kui sisedisaini puhul saanud hakkama suurepäraselt.

Enam mitte C-tähte vaid juba bumerangi meenutavad esituled ja õhuvõtuavad, sama liini jätkav rattadisain, hoogsa joonega küljejooned, jaapanlikult kitsad tagatuled ja üllatavalt lahe uus roheline toon (nimeks experience green)sulandumas tumeda katuse ja aknaümbristega. Masin õhkab tõesti kaasaegsust, jõudu ja vaehoitud energiat.

Auto sisemuses läheb asi päris põnevaks. On võimatu, et see, mida disainerid on teinud infotabloodega, mõne juhi võiks rahulolematuks jätta. Ühtsesse kergelt kaarjasse ja juhi poole suunatud ekraani on integreeritud kaks uhket, piisavalt suurt ehk 12,3-tollist ristkülikut, millest vasakpoolne on juhtimisnäidikute plokk ja parempoolne multimeedia displei. See on tõesti hästi õnnestunud.

Multimeedia enda osas kolm huvitavat leidu. Esiteks on neile, kellel raadiost võib isu täis saada, võimalik kõlaritesse suunata eelpaigaldatud helisid - olgu näiteks vihmasadu, merelaineete kohinat, või kohvikumelu. Teiseks on võimalik KIA Live alajaotuses kuvada oma lemmikspordiklubide kohtumiste infot. Kolmandaks on kaardirakenduse abil navigeerides positiivne see, et keerukamale ringile või ristile lähenedes võtab kolmandiku ekraanist enda alla suurendatud vaade koos väga täpsete liikumistrajektooridega.

Midagi täiesti uut avastasin ka näidikuteplokis. Nimelt sellise lihtsa nähtuse puhul nagu suunatulede sisselülitamine. Rida vahetades oleme tavaliselt harjunud vaatama tahavaatepeeglitesse, et tuvastada, ega seal keegi tagant lähene. KIA Sportage lülitab aga suunatulehooba liigutase sisse vastava suuna tagumise kaamera ja selle kuva lülitatakse sisse näidikuteplokis - seda koos märguandeheliga, kui tagant peaks tõesti keegi lähenema.