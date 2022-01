Proovisõit | Porsche Macan – viimane tõeline ja ühtlasi mõistlikeim

Arvestades, et ligi 40% Porsche klientidest eelistavad erinevaid elektriajameid, on avalik saladus, et järgmine Porsche Macan saab olema elektriauto. Seega on hetkel müüdav versioon viimane klassikaline bensiinineelaja.

Tegu on Porsche vaieldamatu bestselleriga ja enim kaubaks läinud mudeliga. 2021. aastal leidis endale uue kodu üle 88 tuhande Macani ja see moodustas kogumüügist peaaegu 30%. See on auto neile, kes soovivad parimat ning suudavad selle eest maksta, kuid ei vaja pidevat tähelepanu keskpunktis olemist.

Väljast suur, seest väike

Porsche ise nimetab Macani rõhutatult linnamaasturiks, viidates selle tagasihoidlikele mõõtmetele võrreldes suurema Cayenne’iga. Soovimata laskuda autoklasside loomise lõputusse turundusplärasse, võib lihtsalt konstateerida, et tegu on igati õnnestunud disainiga, mis on ühtlasi jõuline ja sportlik.

Autosse sisenemine on maasturi kohta üllatavalt keerukas. Olukorras, kus rool oli maksimaalselt ülemisse asendisse reguleeritud, jäi see ikkagi põlve ette ning ka autopõhi on tavatult kõrge. Istmed pakuvad korralikku külgtuge, iga juht ning reisija leiab endale sobiliku asendi – peaasi, et poleks vaja sisse-välja käia. Ka uksetaskud pole suurimad, aga Macan polegi mõeldud universaalseks pereautoks ning 458-liitrine pakiruum on täiesti piisav.

Kergelt allapoole kaarduv katusejoon hakkab pikematel taga istujatel pearuumi sööma, kuid keskmist kasvu eesti mehe taha mahub teine sama pikk napilt istuma. Laiutada ei saa, näiteks täpselt 24 cm lühem kontsernikaaslane Volkswagen Tiguan on oluliselt ruumikam, kuna Macan sisaldab ohtralt seda, mis on tarvilik täiuslikuks mugavuseks ja turvatundeks – massiivsed uksed, suured istmed, pehme armatuurlaud, müraisolatsioon, paks polster, vaibad ja tont teab mis veel. Aga see kõik võtab ruumi!