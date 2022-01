Kuidas oli võimalik, et Hiiumaa lähedal võrdlemisi madalas vees olevat objekti varem ei märgatud? Meremuuseumi teadur, merearheoloog Ivar Treffner sõnab, et varasematel ortofotodel pole võimalikku lennukit näha olnud, kuna nähtavus on olnud halb. „Tundub, et see objekt on vahepeal rohkem, vahepeal vähem setetesse mattunud. Sellises sügavuses ja asukohas, kus vesi liigub, pole see muidugi mingi ime – seda juhtub igal pool. Varasematel fotodel pole olnud kas vee läbipaistvus piisav või pole objekt olnud setetest nähtav,” selgitab ta.