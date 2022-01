Venelased lubavad luua vaktsiini, mis põhineks delta ja omikroni tüvedel

Nikolai Gamaleja-nimeline keskus otsib võimalust luua koroonaviirusnakkuse vastu polüvalentne vaktsiin, mis põhineb korraga mitmel viirusetüvel. Sellest teatas pühapäeval keskuse asedirektor Denis Logunov.

„Kaalutakse ja arutatakse [võimalust] teha selline polüvalentne Sputnik, kus on nii delta kui ka omikroni, või wuhani ja omikroni tüved. <.. .>. Selle vaktsiini loomine on keerukas, aga see on võimalik,” lausus ta telekanali Rossija-1 eetris. Logunov selgitas, et osa wuhani või delta tüvel põhinevast vaktsiinist suudab kaitsta nakatumise eest viiruse uute tüvedega ja teine osa, mis põhineb omikronil, kaitseb inimesi nakatumise eest juba muteerunud koroonaviiruse tüvede eest.

Olukorra edasisest arengust rääkides märkis teadlane, et omikroni tulekuga on COVIDi juhtude arv Venemaal väga kõrge. „Kuni see laine möödub, on liiga vara puhata,” kommenteeris Logunov.

„Elanikkonna COVIDi vastu vaktsineerimise mõte [on] päästa elusid ja kaitsta surma või raske haiguse eest. Siiski jõuame varem või hiljem, pigem varem, olukorrani, kus immuunsüsteem hakkab tööle ja suremus väheneb,” ütles ta lõpetuseks.

Alates pandeemia algusest on maailmas koroonaviirusesse nakatunud umbes 326,2 miljonit inimest, surnud on üle 5,5 miljoni. Venemaal on registreeritud ametlikel andmetel 10 803 534 nakatumisjuhtu, paranes 9 858 615 inimest, suri 321 320.