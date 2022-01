VIDEO | Tähelepanu Apple’i toodete kasutajad: viga Safari brauseris paljastab võõrastele silmadele veebilehtede sirvimisajaloo

Sisuliselt annab viga suvalisele IndexedDB-d kasutavale veebilehele juurdepääsu brauseri kasutamise seansi ajal teiste veebilehtede tekitatud IndexedDB andmebaaside nimedele. Viga võib lubada ühel veebilehel seirata teisi veebilehti, mida kasutaja külastab teistes sakkides või akendes, kuna andmebaaside nimed on sageli ainulaadsed ja veebilehe-spetsiifilised. Normaalses olukorras peaks veebilehtedel olema juurdepääs ainult enda tekitatud IndexedDB andmebaasidele, vahendab MacRumors.com .

Viga mõjutab Apple'i avatud lähtekoodiga brauserimootorit WebKit kasutavaid uuemaid brauseriversioone, sh Safari 15 Mac'idele ning kõiki iOS 15 ja iPad 15 versioone. Lisaks mõjutab viga ka kolmandate osapoolte brausereid nagu Chrome iOS 15-l ja iPadOS 15-l, kuna Apple nõuab, et kõik iPhone'il ja iPad'il töötavad brauserid kasutaksid WebKit'i. FingerprintJS on avaldanud programmiveast demovideo, mis näitab, et viga ei mõjuta vanemaid brausereid nagu Safari 14 Mac'idele.