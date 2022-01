Käed roolile: Jaguar F-Pace SVR – viimane võimalus nautida ehedat bensiiniröövlit ja see on hea

Sest üks tavaline inimene ei muretse endale masinat, mille kahekohaline kütusekulu näit algab kindlalt numbriga 1 ja päris tihti ka numbriga 2... See tähendab, et 82-liitrise bensiinipaagi tühjaks sõites võidakse olla läbinud veidi üle 400 kilomeetri.

Huvitaval kombel on tegemist tavaoludes tagarattaveolise masinaga, esirattad võetakse kasutusele näiteks siis, kui lülitada sisse lumise tee režiim. Eesti praegustes teeoludes valisin ka ise peamiselt just selle sõidurežiimi ja masin püsis kindlalt teel ka jääga kaetud ringteedel.

Masin on kahe SIM-kaardi ja 4G modemiga püsiühenduses ka Jaguari pilveteenustega, et tarkvarauuendused pidevalt paigaldatud saaksid.

Tootja on veel teada andnud, et et auto sõitjateruumi jõudev õhk on ioniseeritud, et eemaldada sellest allergeenid ja ebameeldivad lõhnad. Lisaks on SVR varustatud helisummutussüsteemiga, mis vaigistab autosse jõudvat müra sellele vastanduvate, ent auto kasutaja jaoks kuuldamatute helidega.