Delta vs omikron – Hiina teadlased avaldasid esimese põhjaliku elusuuringu ja tulemused on hämmastavad

Kuue Hiina ülikooli teadlase ühistöö tulemusel valmis esimene põhjalik in vivo uuring koroonaviiruse delta- ja omikrontüve põhiliste omaduste võrdlemiseks ning tulemused räägivad lausa hämmastavalt selgelt keelt nii omikroni nakkavuse, haigussümptomite kui ka vaktsiinide eest põgenemise võime kohta. Teadlaste selge sõnum on: ravimifirmad ei tohi enam liugu lasta poolteist aastat vanade vaktsiiniretseptide turjal ning omikroni ja teiste uute tüvedega hakkama saamiseks on otsekohe vaja uusi vaktsiine.