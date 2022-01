Teadlased selgitasid välja, et koerad on võimelised eristama võõrkeeli

Teadlased viitavad sellele, et ka teistel loomaliikidel võib olla võime keeli eristada. Mis puutub koertesse, siis nende puhul mängib rolli see, et just nemad on elanud kümneid tuhandeid aastaid inimestest ümbritsetuna, mis võimaldas neil mõista inimkõnet ja omandada isegi kaheaastase lapse tasemele vastav sõnavara. On täiesti võimalik, et kui need lemmikloomad oskaksid rääkida, saaksid neist oma omanikele head vestluskaaslased. Kas see kõik tõesti nii on, peavad teadlased edasises töös veel välja selgitama. Mis puutub Kuayasse ja tema koera Kun-kuni, siis neil õnnestus Budapestis suurepäraselt sisse elada. Koer ei ole Mexico Cityst lahkumise pärast kurb ja harjub tasapisi sellega, et kohalikud räägivad tema jaoks võõrast keelt.