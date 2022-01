ARVAMUS | Tanel Tammet: elektrikulude hüvitamine - miks mitte automaatselt?

FOTO: Erakogu

Teadupärast peab igaüks, kes energiakulude hüvitamisele kvalifitseerub, täitma omavalitsuse jaoks vormi ja lisama tõendeid oma energia-arvete, sissetulekute, elukoha, seal elavate inimeste jne kohta. See on ebameeldiv ja ajamahukas. Kõigi nende taotluste läbitöötamine ametnike poolt on väga vaevarikas ja kallis. Elementaarne küsimus, mida isegi president esitas: miks ei saaks seda protsessi e-riigis automatiseerida?