USA sõjavägi otsib „supervaktsiini”, eksperdid kuulutavad juba selle läbikukkumist

Walter Reedi riiklikus sõjaväemeditsiini keskuses välja töötatud ravim tõotab kaitset mitte ainult omikroni, vaid ka kõigi teiste praegu olemasolevate koroonaviiruse variantide ja isegi - osaliselt - muude seotud nakkuste eest.

Eksperdid suhtuvad aga vaktsiini väljatöötajate väidetesse skeptiliselt ja avaldavad isegi kahtlust sellise ravimi põhimõttelise loomise võimalikkuses.

Omikroni ilmumine lõi vaktsiinide arendajate kaardid üsna sassi. Mitte ainult sellepärast, et see koroonaviiruse variant nakatab palju sagedamini juba vaktsineeritud ja paranenud patsiente, vaid ka seetõttu, et teadlased on veendunud, et viirus hakkab muteerumisel meie immuunkaitsest üha sagedamini mööda minema.

See tähendab, et kõik praegu maailmas kasutatavad vaktsiinid kaitsevad COVID-19 eest vähem tõhusamalt.

Ameerika Walter Reedi riiklik keskus (WRAIR) väidab, et nad on sellele probleemile lahenduse leidnud: SpFN ferritiini vaktsiin on juba näidanud nende järgi häid tulemusi laboratoorsetes katsetes loomadega (kõigepealt vaktsineeriti hiired, seejärel makaagid) ja on isegi läbinud vaktsiini esimese kliiniliste inimkatsete faasi.

Keskuse uute nakkushaiguste osakonna juhataja Kayvon Modjarradi sõnul kasutab tema meeskonna väljatöötatud ravim „laiemat lähenemist” ja peaks pakkuma kaitset (vähemalt osalist) kõigi koroonaviiruse variantide vastu korraga - nii olemasolevate kui ka võimalike uute vastu, mis võivad esile kerkida veel toimumata mutatsioonide tagajärjel. Mojarrad väidab, et immuunvastus on „märkimisväärselt tugevam kui teistel vaktsiinidel”.

SpFN-i (i.k. Spike-Ferritin Nanopartticles) väljatöötamine algas ammu enne praegust pandeemiat. Algselt püüdsid sõjaväearstid leiutada vaktsiini, mis kaitseks praeguse koroonaviiruse eelkäijate: SARSi (SARS) ja Lähis-Ida respiratoorse sündroomi (MERS) eest ning ideaalis nende lähimate sugulaste, sealhulgas Sars-Cov-2 vastu.