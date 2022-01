Jefim Kašketin – skisofreenikust timukas, kes Stalinile õigel ajal ära kulus

FOTO: Memorial

Suvel 1937 võeti vastu NKVD salajane direktiiv 00447: selle eesmärk oli füüsiliselt hävitada need, keda peeti Nõukogude ühiskonna jaoks kõlbmatuks. Reaalsuses tähendas see, et tappa tuli sadu tuhandeid. Kuna „tööd” oli nii palju, tuli NKVDsse kutsuda isegi need, kes sealt vallandatud olid. Teistehulgas skisofreenik Jefim Kašketin, kelle nime järgi ristiti massilised hukkamised Vorkutas.