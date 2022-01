Subaru esitles Tokyos 1073-hobujõulist elektrilist superautot

Esimene neist on ulmeline 1073-hobujõuline superauto STI E-RA. Tegu on Subaru Tecnica Internationali katselavaga mootorispordi jaoks, mille eesmärgiks on testida ja lihvida uue ajastu tehnoloogiaid võistlemiseks. Lühend RA on ajalooliselt tähistanud sõnu Record Attempt, E tähistab loomulikult elektrit.

STI E-RA neli Yamaha elektriajamit paiknevad kõik rataste lähedal ning annavad kokku välja 800 kW võimsust. See tähendab ka loomulikult, et see on nelikveoline ning autol on elektrooniline veojõu jagamise süsteem. Vurts tuleb 60 kWh liitiumioonakupakist.