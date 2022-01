Briti teadlased: COVIDi levik sõltub niiskusest, mitte temperatuurist

Nende muutuste toimumise kiirus sõltub aga eelkõige ümbritseva õhu niiskusest. Kui õhk on suhteliselt kuiv ja õhuniiskus alla 50%, mis on nii näiteks paljudes kontorikeskkondades, kaotab viirus kiiresti umbes poole oma nakkavusest esimese viie sekundi jooksul pärast nakatunud inimese hingamisteedest väljumist ja järgmise viie minuti jooksul muutub see praktiliselt kahjutuks.

Nagu märkis professor Reid, näitavad tulemused, et maksimaalne nakatumisoht on just viirusekandja kõrval, mis viitab maskide kandmise ja sotsiaalse distantsi hoidmise olulisusele. „Tavaliselt arvavad inimesed, et halva ventilatsiooniga kohtades võib ühtemoodi nakatuda, kui asuda nakatunud inimesest mõne meetri kaugusel või ruumi teises otsas. Ma ei ütle, et seda ei juhtu, kuid suurim oht on viirusosakeste allika läheduses. Sellest eemaldudes aerosool mitte ainult ei haju ega setti, vaid viirus kaotab aja jooksul oma nakatamisvõime,” selgitas Reid The Guardianile antud intervjuus. „See tähendab, et kui ma kohtun täna pubis sõpradega, saan nakkuse tõenäolisemalt neilt või nemad minult kui kelleltki toa teises nurgas.”