VIDEO | Troll sõidab tossu ja tulevärgiga. Hirmutavale vaatepildile on lihtne selgitus

Varajastel hommikutundidel tehtud videost nähtub, kuidas trolli sarvedest paiskub kokkupuutel kontaktliiniga hirmutavalt palju tossu ja sädemeid.

Sarnasest fenomenist tehtud video sai Facebookis palju vastukaja: muretsejate kõrval leidub ka naljahambaid, kes pakuvad, et äkki on hommikuti elekter eriti kallis, või et tegemist on trolliga, mis viib linna kaugematesse otstesse WiFit ja Bluetoothi kohale.

Millega on siis tegu? Tallinna Linnatranspordi trammiteenistuse direktori sõnul peitub põhjus lihtsas füüsikas ning muretsemiseks pole põhjust.

"Mõistame igati lugejate muret, kuid võime kinnitada, et muretsemiseks ei ole põhjust. Tegu on tavalise füüsikalise nähtusega, mille põhjus on kontaktliinil tekkiv jää või härmatis," selgitab Meelis Telliskivi.

"Kontaktliini traat on tehtud vasest ja miinuskraadide juures, kui õhuniiskus on suur, tekib sellele pinnale jääkiht. See halvendab elektri kontakti trolli vooluvõtturiga, mille tagajärjel tekib selline sädelus."

Telliskivi selgitab, et sarnast fenomeni võib märgata just varajastel hommikutundidel, kuna öösel tekkinud härmatise "maha sõitmise" lõbu saavad enda kanda päeva esimesed trollid. Järgnevatel sõidukitel seda enam ei esine.

Trammiteenistuse direktor kinnitab, et mingit ohtu tulesõu ei kujuta, samuti ei viita see liinide kehvale korrale või hooldusele.

"Kuna talv ja füüsikareeglid kehtivad igas riigis, siis tootjad on selle peale mõelnud ning selles olukorras midagi ohtlikku trollile ja reisijatele ei ole. Analoogset sädelust on märgata kõigil elektritranspordi vooluvõtturitel jää tekkimisel kontaktliinis."