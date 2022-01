Omikroniga nakatunud Tartu immunoloog: levib kiirelt, avaldub kiirelt, mitu päeva on kuramuse ebameeldiv

"Mis tervel inimesel on "kerge" haigus, võib teisel jalad endiselt pikemaks ajaks alt ära niita. Minul läks ajalises mõttes väga kergelt – tõsisemat sorti kehva olemist oli neli päeva. Neist kolm olid ikka kuramuse ebameeldivad ja mitte millegi poolest "kerged". Nüüd kogun vaikselt jõudu ja võtan pika covidi bingo ette – et kas tuleb midagi ja kui, siis kas väsimus või ajukahjustus. Viimase tõenäosus on õnneks äraneetult väike. Kuid võimalusi on veel. Ega omikroni puhul pikemaajalisi mõjusid veel teata," rääkis Uku Haljasorg Fortele.

Kuigi tundub, et enamuses osas tuleb maailmast positiivseid uudiseid, näeb Haljasorg hetkel endiselt põhjust teatavaks ettevaatuseks.

"See laine näitab ära, mis puust omikron on – kellele ja kui pikalt mõjub. Laine hari ja lõpp on aga kindlasti oluliseks arutelukohaks nii edasiste vaktsineerimiste kui kehtivate piirangute osas," rääkis teadur.